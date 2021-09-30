РИАМО - 30 сен. Инспекторы эконадзора расследуют факт загрязнения притока реки Нерская в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ранее после обращения местных жителей сотрудники окружной администрации провели рейд, в ходе которого нарушение подтвердилось.

«По материалам администрации сотрудники Минэкологии провели свое надзорное мероприятие. Как выяснилось, в деревне проложена труба большого диаметра, через которую сточные воды могли попадать на водосборную площадь ручья, притока Нерской», – сказал зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Предварительно установлено, что труба выведена с земельного участка, на котором расположено одно из местных предприятий. Если факт сброса неочищенных стоков подтвердится, виновника ждет наказание.

Глава Минэкологии отметил, что это не первый случай загрязнения водоохранной зоны Нерской. Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали компанию «Аквасток», по вине которой произошел аварийный сброс сточных вод в Воскресенске.

Нерская – левый приток Москвы-реки, ее исток находится к северо-западу от деревни Савинсская Орехово-Зуевского округа. Длина реки составляет 92 км.