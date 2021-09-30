РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В городском округе Мытищи разработали «Методическое пособие для психологов» для психокоррекционной работы с детьми с различными типами нарушений и когнитивными расстройствами, сообщает министерство социального развития Московской области.

Специалисты отделения помощи семье и детям Мытищинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преображение» заведующая отделением Чупрова Татьяна и психолог Медведева Светлана разработали «Методическое пособие для психологов» к инновационному интерактивному оборудованию «OLODIM», предоставленному Центру благотворителями.

При составлении методического пособия были использованы новейшие достижения в области психологической науки, отвечающие современным тенденциям. Данное интерактивное оборудование позволяет проводить психокоррекционную работу с детьми с различными типами нарушений и когнитивными расстройствами. Этот уникальный подход к работе помогает специалисту заинтересовать детей в занятиях, преодолеть сопротивление и в простой игровой форме отреагировать и решить психологические затруднения.

За счет наглядного изображения можно демонстрировать видео-фильмы, презентации, флеш-анимацию, а с помощью специально установленного программного обеспечения ребенок может самостоятельно работать с изображением и моделировать всевозможные ситуации при помощи сенсорного экрана или стилусов.

«Внедрение интерактива в психологическую практику не только помогает быстрому установлению эмоционального контакта с ребенком, но и позволяет решать различные задачи в психокоррекции», - отметила начальник Мытищинского управления социальной защиты населения Ирина Скворцова.

Интерактивные технологии призваны помогать специалистам в работе, а детям обучаться и решать свои вопросы и проблемы с большим удовольствием.