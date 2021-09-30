В каких случаях могут не выпустить за границу

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Это самая распространенная причина, по которой человека могут не выпустить за границу, утверждает Виктория Бессонова. Несовершеннолетнему необходимо сопровождение или нотариальное согласие на выезд от одного из законных представителей (родителей) с указанием сроков путешествия и списка посещаемых стран. При этом согласие второго родителя не требуется, однако если он письменно выразит свое несогласие, это станет препятствием для выезда несовершеннолетнего. В таком письме родитель может указать, на какой срок он запрещает ребенку выезжать за границу, а также конкретную страну, в которую несовершеннолетний не может поехать.

Порядок оформления несогласия и его отзыва установлен приказом МВД России от 11 февраля 2019 года № 62. Родитель должен лично подать заявление в подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства. Заявление регистрируют в течение одного рабочего дня, а срок рассмотрения занимает до пяти рабочих дней. В этот период заявление направляют в органы пограничного контроля, а заявителю и второму родителю высылают уведомление о внесении информации в систему «Мир».

После этого ребенок может выехать за рубеж с родителем, наложившим запрет, если не появится запрет от второго родителя. При этом мнение гражданина, ограниченного в родительских правах или лишенного их, не учитывают. Споры между родителями решают через суд, пояснила Бессонова.