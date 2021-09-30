В каких случаях могут не выпустить за границу

Законодательство
По словам Виктории Бессоновой, адвоката, основателя адвокатского кабинета BonaFides, случаи, в которых гражданину могут ограничить выезд из России, устанавливают федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и другие документы. Рассмотрим наиболее распространенные причины, по которым человека могут не выпустить за границу.
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Недостижение совершеннолетия
Это самая распространенная причина, по которой человека могут не выпустить за границу, утверждает Виктория Бессонова. Несовершеннолетнему необходимо сопровождение или нотариальное согласие на выезд от одного из законных представителей (родителей) с указанием сроков путешествия и списка посещаемых стран. При этом согласие второго родителя не требуется, однако если он письменно выразит свое несогласие, это станет препятствием для выезда несовершеннолетнего. В таком письме родитель может указать, на какой срок он запрещает ребенку выезжать за границу, а также конкретную страну, в которую несовершеннолетний не может поехать.
Порядок оформления несогласия и его отзыва установлен приказом МВД России от 11 февраля 2019 года № 62. Родитель должен лично подать заявление в подразделение МВД по вопросам миграции по месту жительства. Заявление регистрируют в течение одного рабочего дня, а срок рассмотрения занимает до пяти рабочих дней. В этот период заявление направляют в органы пограничного контроля, а заявителю и второму родителю высылают уведомление о внесении информации в систему «Мир».
После этого ребенок может выехать за рубеж с родителем, наложившим запрет, если не появится запрет от второго родителя. При этом мнение гражданина, ограниченного в родительских правах или лишенного их, не учитывают. Споры между родителями решают через суд, пояснила Бессонова.
Долги по исполнительным документам
За границу могут не выпустить гражданина, который имеет долги: например, неуплаченные налоги, алименты, кредиты, долги по ЖКУ, невыплату за нанесение вреда здоровью, за причинение ущерба (например, в результате залива квартиры) и другие. Главное, чтобы факт долга был зафиксирован в судебном решении, рассказал Роман Чернышов, юрист юридической компании ЮКО. В таком случае, чтобы заставить должника исполнить свои обязанности, кредитор может обратиться в службу судебных приставов, основная функция которой — принудительное исполнение решений суда. И только судебный пристав может вынести судебное постановление (исполнительный документ), которое ограничит выезд должнику, причем сделать это как по своей инициативе, так и по просьбе взыскателя.
По умолчанию общая сумма долга по всем исполнительным листам для запрета на выезд должна превышать 30 тысяч рублей. Однако пороговое значение снижается до 10 тысяч рублей, если с момента окончания срока добровольного погашения задолженности прошло больше двух месяцев или если речь идет о долгах, связанных с алиментами, причинением вреда жизни и здоровью, преступлениями.
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Банкротство
За границу могут не выпустить гражданина, который проходит через процедуру банкротства. В таком случае, помимо вышеуказанных законов, работает федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», утверждает Чернышов.
Обычно ограничение выезда действует до даты завершения или прекращения процедуры банкротства. Должник должен либо погасить все требования кредиторов, либо заключить мировое соглашение. Также есть возможность досрочно отменить ограничение, для чего гражданин должен обратиться в суд с заявлением и указать уважительную причину выезда за границу. При этом учитывают мнения всех кредиторов и арбитражного управляющего. Если принципиальные возражения отсутствуют, причина для выезда действительно является уважительной, то суд может пойти навстречу должнику.
Как проверить заранее, выпустят ли за границу
Наличие долгов можно проверить в базе Федеральной службы судебных приставов на официальном сайте: достаточно вбить личные данные, чтобы увидеть сумму задолженности. В случае с банкротством информацию стоит искать на сайте арбитражного суда.
Однако данные в базах не всегда соответствуют действительности, так как иногда сведения вносят в них с опозданием или, наоборот, забывают их удалить. Снятие ограничений на выезд обычно занимает до пяти дней — порядок обмена в электронном виде информацией о наложении и снятии временного ограничения на выезд должника установлен приказом Минюста России от 29 сентября 2017 года № 187 и совместным приказом ФССП России и ФСБ России № 100/157 от 10 апреля 2009 года. Поэтому, по словам Бессоновой, лучше проверить данные дважды: на этапе планирования поездки и за несколько дней до отъезда. При этом стоит съездить лично в территориальный отдел службы судебных приставов, их адреса указаны на официальном сайте. Подобным образом можно поступить и в случае с банкротством: нужно обратиться в суд, рассматривавший дело.
Венера Шайдуллина, к. ю. н., основатель цифровой платформы гражданских инициатив «Инициатор» добавила, что данные о долгах также отображаются на портале «Госуслуги» — там проверку осуществляют по внесенным документам: номерам СНИЛС и ИНН, паспорту, свидетельству о регистрации автомобиля.
Помимо этого, судебные приставы обязаны рассылать «Почтой России» уведомления об ограничении на выезд за границу вне зависимости от причины. Если же должник не получил подобное уведомление, закон будет на его стороне: не важно, знал ли гражданин о возбуждении исполнительного производства — вина ляжет на приставов. Пострадавший будет иметь полное право обратиться в суд.
Чтобы узнать, есть ли причины, по которым гражданин может не выехать за границу, можно также обратиться к судебному приставу, который занимается его делом.
А вот пользоваться платными сервисами для поиска информации по ограничению выезда Шайдуллина не рекомендует: база данных пограничной службы закрытая, и в лучшем случае человеку предоставят верные данные по тем задолженностям, которые он сможет отследить самостоятельно. В худшем же случае можно нарваться на мошенников, которые принудят его оплатить найденные «долги».
Что делать, если задержали на границе
Если запрет на выезд оказался для гражданина неожиданностью, ему необходимо зайти на сайт службы судебных приставов и найти свое исполнительное производство, говорит Роман Чернышов: там же будет ссылка на оплату долга. Однако если человека остановили, например, в аэропорте или на границе, это может не помочь, так как порядок взаимодействия службы судебных приставов и пограничной службы не предполагает незамедлительную передачу информации в электронную базу. Поэтому остается только связаться с приставом — его номер можно найти на сайте ФССП — и попросить его о помощи. Однако и тут гарантий оперативного решения вопроса нет.
По словам Виктории Бессоновой, если поездка сорвалась не по вине гражданина, надо действовать быстро и взыскать с государства убытки. В частности, если человека не уведомили заказным письмом о наличии ограничения на выезд или же если он давно уплатил долг, но это не отобразилось в системе вовремя. Если речь идет о долгах, нужно помнить, что суд будет давать оценку добросовестности и самого должника: будут учитывать, менял ли гражданин место жительства, телефонный номер, скрывался ли от судебного пристава.
Другие препятствия для выезда
Закон устанавливает и иные основания для временного запрета на выезд за рубеж. К ним относятся:
- допуск к государственной тайне;
- служба в ФСБ — на период службы и до пяти лет после увольнения;
- призыв на военную службу — до окончания срока службы;
- привлечение в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу — до вынесения решения или вступления в законную силу приговора суда;
- отбытие наказания по приговору суда;
- выявление заведомо ложных сведений, которые гражданин сообщил о себе при оформлении документов для выезда за границу.
Однако гражданина в любом случае обязаны уведомить, что из России его не выпустят.
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