РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Мытищинское управление ЗАГС поздравило со знаменательным событием - 50-летием супружеской жизни - Шерстневых Анатолия и Наталью, сообщает Главное управление ЗАГС Подмосковья.

50-лет совместной жизни – «золотая» свадьба, особый праздник. Супруги – жители Мытищ, имеют трудовой стаж более 40 лет. Анатолий и Наталья достойно воспитали 2 детей: сына и дочь, радуются 5 внукам.

Чествование юбиляров прошло в торжественной обстановке Мытищинского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области. Юбилярам вручили подарочный набор и поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева.