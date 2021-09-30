РИАМО - 30 сен. Депутатам Московской областной думы предстоит активно взаимодействовать с жителями по вопросам реновации, чтобы разъяснять детали переездов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас очень большая программа по реновации. Это достаточно сложный проект. Здесь ключевым является взаимодействие с жителями», - сказал Воробьев на первом заседании регионального парламента в четверг.

Он отметил, что сейчас программа разрабатывается, и очень важно разъяснять жителям детали, отвечать на возникшие вопросы.

«Все эти подробности имеют важное значение для каждой семьи. Как это сделать без депутатов Московской области», - заключил Воробьев.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. В первую очередь он подразумевает расселение аварийного жилья. Дома по программе расселения ветхого и аварийного жилья будут строить по стандартам - отделка комфорт-класса, энергоэффективные окна, оборудование санузлов и кухонь.

В рамках реализации программы реновации на первом этапе из аварийного жилья в Московской области переселят около 2,5 тыс. человек.