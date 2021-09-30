РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Свыше 100 рабочих мест создадут в новом ресторанном комплексе и гастромаркете, который построят в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство автодорожного торгово-ресторанного центра, который расположится на съезде с Новорижского шоссе», - сообщила глава ведомства Инна Федотова.

Застройщик ООО «СТМ ГРУПП» возведет современное заведение формата гастрономического маркета, в котором под одной крышей будут собраны рестораны всех кухонь мира. Здесь можно будет вкусно и разнообразно поесть или взять еду на вынос.

Ресторанный комплекс займет три этажа, а также будет иметь летнюю оборудованную веранду на крыше. В подвальном помещении будут предусмотрены централизованные места для заготовки продуктов и морозильные камеры для хранения, общие для арендаторов места мойки посуды. Каждый фудкорт будет оснащен необходимым оборудованием для готовки. Зоны для приема пищи будут оформлены в дизайнерском стиле.

Строительство комплекса находится на сопровождении Центра содействия строительству при Правительстве Московской области и начнется уже этой осенью, а к следующей зиме комплекс распахнет свои двери для посетителей. Кроме того, комплекс создаст более 100 рабочих мест и потребует от инвестора-застройщика вложений в размере более 700 миллионов рублей.