РИАМО - 30 сен. Депутатам Мособлдумы важно персонально участвовать в развитии Подмосковья и объединяться для эффективного решения поставленных задач, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на первом заседании областного парламента нового созыва.

«Все вызовы в растущем регионе нам с вами хорошо известны. Очень важно, чтобы та большая система, в которой нам довелось работать, постоянно менялась. Простой человек должен чувствовать перемены. Это зависит от работы команды», – сказал Воробьев.

Он отметил, что депутаты всех фракций всегда объединялись для эффективного решения стоящих перед властями задач.

«Останавливаться мы с вами не имеем права, следуют вызовы во всех направлениях. Ваше персональное участие и вовлеченность имеют огромное значение. Первая моя просьба – не оставаться в стороне», – отметил губернатор.

По его словам, особое внимание в регионе уделяется экономике, здравоохранению, образованию, социальной политике, сельскому хозяйству и поддержке бизнеса.