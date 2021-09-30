РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Удостоверение торжественно вручили в территориальном отделе №11 Госадмтехнадзора Московской области по городским округам Балашиха и Реутов новому внештатному инспектору, им стал житель микрорайона Керамик Балашихи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь в Балашихе помогают наводить порядок 3 внештатных административно-технических инспектора, а в Реутове – 7.

С начала года по составленным внештатными инспекторами актам было возбуждено 46 административных дел о нарушениях чистоты, порядка и благоустройства. Все нарушения устранены.

Для того, чтобы вступить в ряды внештатных инспекторов, проводится собеседование и тестирование, по итогам которых сотрудники ведомства приглашают к общественной работе в сфере чистоты, порядка и благоустройства самых активных граждан.​