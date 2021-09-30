РИАМО - 30 сен. В Подмосковье планируют с начала 2022 года ввести льготный проезд на коммерческих маршрутах общественного транспорта для льготных категорий граждан, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С нового года на всех коммерческих маршрутах льготники смогут ездить беспрепятственно», - сказал Воробьев на первом заседании Мособлдумы в четверг.

Он отметил, что это очень востребованная акция.

С 1 августа по решению губернатора Андрея Воробьева на более чем 140 коммерческих маршрутах в Московской области стали доступны льготы и скидки. По областной соцкарте на таких маршрутах предоставляется бесплатный проезд для отдельных категорий граждан, по транспортной карте «Стрелка» - скидка на проезд от 7% за каждые 10 поездок и скидка 35% за 50 и более поездок. По «Стрелке» учащегося за первые 35 поездок скидка составляет 50% от стоимости поездки, с 36-й поездки скидка достигает 99%.

Бесплатно ездить на общественном транспорте региона могут федеральные, региональные и городские льготники.

В частности, право на бесплатный проезд имеют ветераны ВОВ и иных боевых действий, пенсионеры, инвалиды I, II и III групп, дети-сироты, дети из многодетных семей и другие.