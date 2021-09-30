РИАМО - 30 сен. В Подмосковье планируют создавать комфортные поселки для врачей, первый такой поселок появился в Домодедове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг Воробьев выступил на первом заседании нового созыва Мособлдумы.

«Мы хотим сделать уникальные поселки для врачей, которые долго работают в Подмосковье, для наших звезд», - сказал Воробьев.

Он отметил, что первый такой поселок сделали в Домодедове.

«Не просто дать кусок земли, а сделать комплексную программу, позаботиться о быте», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор подчеркивал, что лучшие врачи и учителя региона должны жить в современных светлых домах. Необходимо создать закон, определяющий категории профессий, которым могут быть предоставлены новые дома.