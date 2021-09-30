РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 сен. В подмосковном Дзержинском стартовала прививочная кампания против гриппа, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В Дзержинской городской больнице стартовала прививочная кампания против гриппа. Все желающие сделать прививку могут обратиться в поликлинику без записи в кабинет №110. Кабинет работает по будням с 9:00 до 19:00, по субботам - с 9:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Против гриппа предлагаются такие вакцины, как «Совигрипп» и «Флю-М». Также возможно пройти вакцинацию против пневмококковой инфекции препаратом «Превенар».