РИАМО - 30 сен. В Подмосковье последнюю неделю наблюдается рост количества заболевших и госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона выступил в четверг на первом заседании Мособлдумы нового созыва.

«Ковид. Мы видим, что последние 5-7 дней стабильный рост и числа выявленных, и госпитализация подросла», – сказал Воробьев в ходе заседания.

Он отметил, что медикам важно обеспечивать и плановую помощь.

По данным на 29 сентября, с начала пандемии в Московской области выявлен 447 941 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии скончались 8173 человека, выздоровели 390 777 пациентов.

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