РИАМО - 30 сен. Минобороны РФ рассекретило документы о подвиге подольских курсантов под Малоярославцем в честь годовщины начала Битвы за Москву, сообщает Газета.ru.

Информация опубликована на сайте ведомства. В нее включены в том числе донесения немцев.

Курсанты подольских пехотного и артиллерийского училищ в районе села Ильинское смогли с 5 по 18 октября сдерживать наступление вермахта и тем самым выиграли время для укрепления подступов к столице.

В донесении группы армий «Центр» сказано, что командующий генерал и командир дивизии назвали эти бои «самыми тяжелыми за всю русскую кампанию».

С советской стороны подвиг курсантов описан в докладе командующему 43-й армией от начальника Подольского пехотного училища генерал-майора Смирнова. По состоянию на 16 октября он пишет, что захватчики пытались пробить позиции курсантов минометным огнем и ударами авиации. Затем немцы пехотой и танками одновременно с фронта и тыла штурмовали вдоль шоссе командный пункт советских бойцов.

В документах отмечается, что атака немецких захватчиков была отражена силами комсостава и батальоном 12-го стрелкового полка. В ходе этого боя командир батальона получил ранение, а комиссар погиб.

Битва за Москву — боевые действия советских и немецких войск на московском направлении. Они шли с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Делится на 2 периода: оборонительный и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления и наступления советских войск. В западной историографии битва известна как «Операция Тайфун».