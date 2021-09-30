РИАМО - 30 сен. До первых заморозков в столице планируют высадить почти 14 млн луковиц тюльпанов. Работы завершат до 30 октября, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства», - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

После того, как тюльпаны высадят, клумбы планируют декорировать разноцветной древесной щепой, которая защитит их от морозов и украсит цветники.

В Москве высаживают разные сорта тюльпанов - «Стронг Голд» (желтые бутоны), «Апельдорн» (красный), «Роял Вирджин» (белый) и «Шуга Лав» (розовый).