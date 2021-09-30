РИАМО - 30 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в четверг на первом заседании Мособлдумы седьмого созыва, передает корреспондент РИАМО.

«Очень рад встрече с вновь избранной Московской областной думой. В этом зале есть люди, которые очень давно, продуктивно работают в Подмосковье, практически посвятили свою жизнь развитию Подмосковья, работали в разном амплуа», - сказал Воробьев

Он отметил, что есть люди новые, но хорошо знающие вызовы региона.

«Я сегодня здесь, чтобы открыть первое заседание Мособлдумы», - заключил Воробьев.

Выборы в Мособлдуму прошли 17-19 сентября. Всего в голосовании приняло участие более 2,6 млн жителей Московской области. Явка составила 44,7% - это на 10% больше в сравнении с выборами 2016 года.