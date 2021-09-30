РИАМО - 29 сен. В Подмосковье продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений в Щелкове и Шатуре в рамках реализации масштабной программы по оздоровлению реки Волги, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

«Главная задача национального проекта «Экология», которую поставили президент РФ и губернатор Московской области перед нами, – это снижение доли неочищенных сточных вод, поступающих в Волгу в 3 раза. В 2019 году мы приступили к выполнению проектных работ по самым крупным источникам сброса недостаточно очищенных сточных вод в бассейн реки Волга», – отметил министр областного ЖКХ Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что проводимые работы позволят качественно улучшить экологическую ситуацию и повысят экономическое значение этой уникальной водной артерии страны.

Реконструкция Щелковских очистных сооружений

Главным эффектом от проведения реконструкции Щелковских межрайонных очистных сооружений будет являться улучшение экообстановки в 5 городских округах: Пушкино, Щелково, Ивантеевка, Королев, Фрязино и бассейна реки Волги, а также создание дополнительных мощностей для подключения нового жилфонда к очистным сооружениям и создания резервных мощностей при пиковых нагрузках.

В рамках реконструкции запланировано увеличение проектной мощности очистных сооружений с 320 тыс. м3/сут. до 400 тыс. м3/сут. В настоящий момент на ЩМОС выполняются строительно-монтажные работы первого этапа строительства, в рамках которого в декабре 2021 года запланирован запуск первой очереди очистки сточных вод производительностью 120 тыс. куб. м. в сутки.

Степень готовности объекта составляет 40%, завершение работ по реконструкции ЩМОС запланировано на второй квартал 2023 года.

Работы в Шатуре

Также в рамках программы и мероприятий госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» ведутся работы по строительству очистных сооружений в г. Шатуре, ул. Малькина Грива.

Эти очистные представляют собой комплекс сооружений, предназначенный для очистки городских сточных вод г. Шатуры от минеральных, органических и бактериальных загрязнений, находящихся в нерастворенном и в растворенном состоянии, методом биохимического окисления. Ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит обеспечить очистку сточных вод в соответствии с нормативами природоохранного законодательства.

На сегодняшний день выполнение объекта более 60%, и уже в конце текущего года очистные сооружения будут введены в рамках пуско-наладки и готовы к переводу стоков на новые сооружения. Завершение строительно-монтажных работ запланировано вначале 2022 года.

Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тыс. км. Площадь ее бассейна, занимающего 8% территории России, составляет 1,5 млн кв. м.