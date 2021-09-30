РИАМО - 30 сен. Водозащитные зонты начали монтировать в эскалаторном тоннеле вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На строящейся станции «Рижская» БКЛ метро приступили к монтажу водозащитных зонтов – это элемент архитектурной отделки, который применяется при строительстве станций глубокого заложения. Его размещают в верхней части свода эскалаторных и станционных тоннелей», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что монтируются водозащитные зонты вручную. Общая площадь установленных алюминиевых панелей составит 1 тыс. кв. м.

Бочкарев отметил, что в подземном вестибюле под Рижской площадью продолжают отделку технических помещений и железобетонные работы в пешеходном выходе, который примыкает к действующему переходу к Рижскому вокзалу и наземному павильону станции «Рижская» «оранжевой» ветки подземки.

На поверхности строят вентиляционные киоски вдоль Новорижской эстакады Третьего транспортного кольца.

По словам гендиректора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, дальнейшим ключевым этапом по основным работам в вестибюле станет монтаж 4 эскалаторов. В нижней части наклонного хода под них уже подготовили фундаменты. В середине осени смонтируют все панели водозащитного зонта, начнут установку эскалаторного оборудования.

Станцию «Рижская» строят в сложных горногеологических условиях на глубине более 60 м. Это будет пересадочная станция на «Рижскую» «оранжевой» ветки метро. Открыть новую станцию планируют в следующем году вместе с «Сокольниками» и «Марьиной Рощей» на северо-восточном участке БКЛ.