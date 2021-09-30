РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 сен. В подмосковном Королеве автомобиль BMW сбил мотоциклиста, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.
ДТП произошло 29 сентября около 17:00. Автомобиль BMW выезжал на главную дорогу.
«Автомобиль сбил мотоцикл с пассажиром. Собран первичный материал, будет проводиться расследование», - сказал Ермилов.
В ДТП водитель иномарки не пострадал, зато водитель мотоцикла получил ушибы, а его пассажирка доставлена в городскую больницу с травмами.
По словам очевидцев, водитель BMW выезжал на дорогу перед уступившим ему дорогу другим автомобилем и не заметил проезжающий мотоцикл.
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