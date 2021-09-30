РИАМО - 29 сен. С 1 октября в Подмосковье стартует ежегодная экоакция «Сдай старые шины на Мегабак», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для участия в акции нужно сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема, и разместить фото в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Акция продлится до конца ноября.

«У жителей Подмосковья есть возможность выиграть новый комплект резины для своего автомобиля. В завершении акции министерство выберет самую интересную и креативную фотографию, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В рамках акции каждый автовладелец может бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов «Мегабак» и пункты переработчиков «Орис Пром». Шины нужно отправить в специально предназначенные для б/у покрышек контейнеры.

«В апреле текущего мы запускали данную акцию, которая вызвала огромный интерес у автолюбителей и жителей региона. В прошлый раз в рамках акции «Сдай старые шины на переработку» было собрано более 20 тыс. старых покрышек», – пояснил министр.

Помимо покрышек на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна. Это практически все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать. Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте мегабак.рф.

Работа данного проекта осуществляется в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая базируется на увеличении доли вторичного сырья. Это является одной из основных целей нацпроекта «Экология».