РИАМО - 30 сен. Торговому центру «Авиапарк» на севере Москвы грозит закрытие на срок до 90 суток за нарушения мер против коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

В ходе рейда специалисты установили, что большое число посетителей находились в комплексе без масок, также их обслуживали на кассах.

«Администрация торгового центра не приняла исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», – сказал Романов.

ТЦ могут закрыть на срок до 90 суток. Также администрации комплекса грозит штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее в московском ТРЦ «Гагаринский» оперативно устранили выявленные нарушения мер соблюдения масочного режима. Из-за аналогичных рейдов центру грозило закрытие на 90 суток и крупный штраф.

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