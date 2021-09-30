РИАМО - 30 сен. Иностранца, устроившего дебош в аэропорту Внуково, госпитализировали с переломом лодыжки, его отправили в одно из медучреждений на юго-западе столицы, сообщает РЕН-ТВ.

Вечером 29 сентября кубинец Дуэнос Кордеро Гиран забрался под крышу аэропорта Внуково, он хотел улететь в Мексику, но его туда не пустили, тогда иностранец устроил скандал. Под крышу воздушной гавани он забрался для привлечения внимания к своей проблеме. Как оказалось, мужчина в аэропорту хотел поменять свой билет с 3 октября на более раннюю дату, но свободных мест не нашлось.

Стражам правопорядка удалось задержать кубинца спустя лишь 4 часа после того, как он забрался под потолок терминала А и устроил там «догонялки» со спасателями и правоохранителями. Во время одного из прыжков на тонких опорах мужчина едва не сорвался вниз. Его пришлось госпитализировать в одно из медучреждений на юго-западе столицы. Документов при себе у него не оказалось.

По имеющейся информации, у иностранца не было и денег на еще один билет. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что на месте ЧП работали специалисты авиационной безопасности, полиции, МЧС и скорой помощи.

По факту скандала в аэропорту столичная прокуратура уже начала проверку.