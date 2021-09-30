РИАМО - 30 сен. Сотрудники правоохранительных органов уничтожили около 300 кустов дикорастущей конопли на участке площадью 50 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Участок с коноплей обнаружили во время оперативно-профилактической операции «Мак», направленной на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Экспертиза показала, что растение является наркотическим средством – марихуаной.

«Путем скашивания и сжигания полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило примерно 300 кустов», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.