РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Пробка длиной около 6 км. образовалась на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:20 в районе городского округа на шоссе Энтузиастов образовалась пробка длиной почти 5,91 км. Движение затруднено в сторону Москвы от автостанции «Южная» до микрорайона Новое Измайлово.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от Пехра-Покровской до Хвойной улиц, а также на Леоновском шоссе от поворота на улицу Соловьева до улицы Центральной. Помимо этого, движение затруднено на Носовихинском шоссе от улицы Керамической до микрорайона Салтыковка в районе Серебряного пруда.

Постоять придется в Балашихе на улицах Звездной, Школьной, Средней, Карьерной, Объездном шоссе и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.