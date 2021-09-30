РИАМО - 30 сен. Реализация программы пилотного тестирования инноваций для помощи бизнесу стартовала в мае 2020 года. За 1,5 года по результатам тестирований уже заключено свыше 40 реальных контрактов на внедрение инновационных решений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, свыше 140 городских учреждений и коммерческих компаний согласились предоставить возможности для испытаний инновационной продукции в реальных условиях. Посредником, который связывает между собой компании и площадки пилотного тестирования, стало городское «Агентство инноваций».

«Выручка компаний-участниц выросла более чем в 2 раза. Разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на общую сумму 650 млн рублей. И это – только начало», – написал Собянин в своем личном блоге.

Программа пилотного тестирования инноваций стала одной из самых эффективных мер поддержки технологических компаний в столице, подчеркнул мэр.

Среди наиболее интересных проектов можно выделить беспилотники в первой градской больнице на Ленинском проспекте, которые перевозят анализы между корпусами.

Кроме того, использование дронов-беспилотников давно уже является стандартом в работе спасателей. В помощь человеку была разработана станция автономного базирования: она позволяет дронам работать в автоматическом режиме без вмешательства операторов.

Ряд вузов Москвы стал площадкой для тестирования инновационных образовательных платформ. Среди них – платформа Selectiio, позволяющая разрабатывать качественные презентации, и конструктор VR-проектов Varwin Education.

Аналитический центр НАФИ тестирует систему «Цифровой гражданин». Это одна из профессиональных лицензированных платформ для индивидуального тестирования и повышения уровня цифровой грамотности.

В Российской государственной библиотеке тестируется система радиоинформирования и звукового ориентирования «Говорящий город» для слепых людей. Она повышает доступность общественного транспорта и инфраструктуры.

В Центре социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой и Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» работает студия по созданию мультфильмов Kids Animation Desk 2.0. Она предназначена для игровой терапии и развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

На площадке реабилитационной школы-интерната № 32 тестируют собак-роботов, которые способны распознавать жесты и определять расстояние до объекта. Игра с таким роботом позволяет улучшить эмоциональное состояние детей.

Устройство расшифровки речи для слабослышащих «Чарли» протестировали на ВДНХ. Гаджет с ИИ преобразовывает речь в текст и отображает его на экране смартфона или планшета.