РИАМО - 30 сен. Счетная палата поддержала инициативу о выплатах семьям с детьми школьного возраста в размере 20 тыс. рублей перед началом учебного года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Средства планируется выплачивать за счет материнского капитала. Такая инициатива появилась после того, как минувшим летом по указу президента РФ семьи получили 10 тыс. рублей на детей школьного возраста.

«Учитывая, что в соответствии с поручением президента единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тыс. рублей за счет средств МСК», — говорится в отчете Счетной палаты.

На эти цели из федерального бюджета будет уходить около 60 млрд рублей. При этом для того, чтобы собрать в школу мальчика нужно 19,3 тыс. рублей, а девочку – 23,8 тыс. рублей.