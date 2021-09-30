РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Пробка протяженностью около 3,5 км. образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

В сторону Москвы движение затруднено от Ильинского шоссе до МКАД. Сервис оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов.

Пробка образовалась также на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в сторону последнего. Заторы зафиксированы на съездах на Волоколамское шоссе с улиц Речной, Народного ополчения, Елизарова. Локальные пробки наблюдаются на Волоколамском шоссе в черте города в обоих направлениях.

Затруднено движение на эстакаде в районе станции МЦД-2 Нахабино в сторону деревни Исаково, а также на прилегающих улицах. На дорожную ситуацию здесь влияет ДТП.