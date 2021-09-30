РИАМО - 30 сен. Московский зоопарк пополнился двумя особями из Западной Африки – приматами потто, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эти животные чаще всего одиночки и встречаются с особями другого пола лишь в период размножения, но новые обитатели столичного зоопарка мирно живут в одном вольере.

«В тропиках потто почти не спускаются на землю, они предпочитают жить на кронах деревьев. Днем спят в густой листве или дуплах, свернувшись в клубок, а ночью отправляются на поиски пищи. Чтобы африканским приматам было комфортно у нас, мы обновили к их прибытию вольер. По стволам бамбука и стеблям лиан они могут ходить, а в листве ивовых и бамбуковых ветвей — укрыться от посторонних глаз», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Несмотря на то, что потто активны ночью, посетители зоосада смогут увидеть их днем, так как оборудование экспозиции «Ночной мир» позволяет немного обмануть зверьков: днем работают лампы красного спектра, имитируя сумерки, а ночью, наоборот, включается яркий свет, и тогда потто уходят спать.

Обыкновенные потто относятся к семейству лориевых. В дикой природе их можно встретить в Камеруне, Гамбии, Гвинее-Бисау, Либерии, Нигерии, Сенегале, Кот-д’Ивуаре и в других странах Западной Африки.