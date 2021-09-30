РИАМО - 30 сен. Новый шумозащитный экран протяженностью 131 м установят на Андреевском мосту, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе работ заменят и старые панели 90-метрового грязезащитного экрана на современные. В настоящее время специалисты проводят их демонтаж. Высота существующих панелей — 5 м», - сказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Он отметил, что новые экраны сделают семиметровыми, с улучшенной функцией защиты. Конструкция будет не только защищать людей на набережных и пассажиров речного транспорта от грязи и пыли, но и глушить шум от проезжающих машин.

Пушкинский (Андреевский) мост построен в 2000 году. Он соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной.