РИАМО - 30 сен. Специалисты завершили реставрацию фасадов главного дома бывшей усадьбы купцов Сушкиных — Кеворкова, расположенной на Люсиновской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершен важный этап восстановительных работ главного дома усадьбы Сушкиных — Кеворкова — возвращен исторический облик его фасадам. Так, например, главный фасад вновь украшает аттик (выступ над верхним карнизом) с картушем. Это декоративный элемент в виде неразвернутого свитка бумаги с гербом одного из владельцев дома, купца Агабека Кеворкова», - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что реставраторы воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры — плоские колонны. Работы по возвращению исторического облика интерьерам тоже подходят к концу.

Все работы ведутся только по согласованному Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства.