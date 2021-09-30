РИАМО - 30 сен. В столице с 1 октября вводится новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирус. Для всех, у кого выявлены симптомы ОРВИ, будут делать экспресс-тестирование на антиген к Covid-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией в городе Анастасия Ракова.

Положительный результат таких тестов будут расценивать как подтвержденный случай коронавируса. Пациентам с положительным результатом теста сразу назначат схему лечения, выдадут медикаменты, согласие на самоизоляцию.

«В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность – в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами», — сказала Ракова.

Экспресс-тест на антиген позволяет за 10-20 минут выявить коронавирус. Такие тесты также будут проводить и для тех, кто живет вместе с пациентами, у которых выявили Covid-19 по результатам теста на антиген. При этом параллельно с экспресс-тестом будет делаться и ПЦР-тест.

В столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В городе усиливают контроль за ношением масок в общественных местах. В то же время власти Москвы отмечали, что говорить об усилении ограничений из-за Covid-19 пока рано.

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