РИАМО - 30 сен. Столичные школьники записали 46 роликов о жизни ровесников в немецкой оккупации, их можно увидеть в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории», сообщается на официальном сайте мэра города.

«История обороны столицы известна всем, но посмотреть на нее глазами детей — это особенный опыт, еще раз подчеркивающий трагичность событий Великой Отечественной войны и огромное значение Великой Победы в жизни каждого человека», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В основу проекта легли письма детей, в которых они поделились воспоминаниями о тяжелых событиях ноября — декабря 1941 года, когда им пришлось жить в немецкой оккупации.

В записи видеороликов приняли участие ученики московских школ, центров творчества и внешкольной работы, а также юнармейцы отряда «Арт-экспресс».

30 сентября 1941 года началась битва за Москву — ключевое сражение всего 1941 года и одна из важнейших операций за всю войну.

Гитлер предполагал, что потеря Москвы приведет к поражению СССР. Но он ошибался. К началу операции большую часть заводов и производств уже эвакуировали на Урал и в Сибирь.

В обороне столицы советские войска потеряли около 1 млн погибшими, пропавшими без вести и пленными. И это без учета раненых. Колоссальные потери понесло ополчение, собранное из московских рабочих. Немцы потеряли значительно меньше (около 150 тыс. убитыми, ранеными и пленными на первом этапе операции.

Битва за Москву закончилась 20 апреля 1942 года.