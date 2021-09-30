РИАМО - 30 сен. 12 транспортно-пересадочных узлов появятся в ближайшие годы в Москве после запуска МЦД-3 и МЦД-4, благодаря им можно будет совершать пересадки между разными диаметрами, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Например, сейчас от Дегунина МЦД-1 до Щукинской МЦД-2 ехать около 30 минут, также нужно совершить две пересадки. Однако в будущем эта поездка займет всего 10 минут с 1 пересадкой.

Также время в пути в будущем сократиться от Тимирязевской МЦД-1 до Курской МЦД 2. Сейчас время в пути составляет 32 минуты, также нужно сделать 3 пересадки. Но, когда появится пересадка на Дмитровской, время в пути сократится до 23 минут и нужно будет сделать 1 пересадку.

«Сегодня диаметры не связаны между собой, но уже в ближайшие годы мы эту задачу решим. Продолжаем создавать транспортный каркас, по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) идут масштабные работы на ж/д инфраструктуре. Они позволят запустить еще два диаметра и соединить все четыре в единую городскую ж/д сеть», - отметил заммэра города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что за счет удобных и бесплатных пересадок пассажиры станут еще мобильнее.