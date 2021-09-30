РИАМО - 30 сен. В столице реорганизуют промышленную зону «Выхино» в рамках проекта «Индустриальные кварталы», что позволит создать более тысячи рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 миллионов рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте промзоны планируется возвести более 67 тысяч квадратных метров недвижимости.

Одну половину территории займут высокотехнологичные производства общей площадью 33,9 тысячи квадратных метров, а другую — общественно-деловые объекты, банки, торгово-развлекательные центры, кафе и магазины.

По подсчетам экспертов, проект «Индустриальные кварталы» позволит создать около 500 тысяч рабочих мест и привлечь в бюджет почти 3 триллиона рублей.