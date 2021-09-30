РИАМО - 30 сен. С 1 октября на портале mos.ru открывается регистрация на сдачу Государственной итоговой аттестации, Единого госэкзамена (ЕГЭ), Основного госэкзамена (ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зарегистрироваться на экзамены могут школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций, а также выпускники прошлых лет», — сказала руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ) Оксана Карклина.

Она отметила, что заявление на участие в ГИА-11 можно подать до 1 февраля включительно, на ГИА-9 – до 1 марта.

Для регистрации на экзамены на портале mos.ru необходимо воспользоваться услугой «Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9-х классов», расположенной в разделе «Образование».

Если школьнику не исполнилось 14 лет, заявление подают только родители (законные представители).