РИАМО - 30 сен. Студентов приглашают написать эссе в рамках конкурса «Москва глазами молодежи», приуроченного ко Всемирному дню гида, подать заявку можно до 28 октября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего на выбор предлагается пять тем: «Представь себя в роли гида», «Диджитал-туризм. Новые идеи», «Я — лучший тревел-блогер», «Тренды молодежного туризма» и «Гостеприимный москвич».

«Конкурс эссе «Москва глазами молодежи» призван открыть все перспективы туристической отрасли, подчеркнуть ее важность. Молодое же поколение имеет уникальную возможность проявить себя, показать всем свой скрытый потенциал», - сказала заместитель председателя комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова.

Жюри выберет 10 победителей, работы которых опубликуют на портале «Активный гражданин», где все желающие выберут еще пять финалистов.

Итоги конкурса подведут не позднее 16 декабря. Во время конкурса 18 и 19 октября проведут онлайн-интенсив, на котором студентам расскажут о тенденциях развития индустрии туризма.