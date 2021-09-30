РИАМО - 30 сен. Министерство внутренних дел России подготовило изменения в правилах выезда несовершеннолетних детей за пределы страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

В частности, изменения коснутся порядка разрешения родителями или опекунами ребенка выезда за границу. Новое законодательство намерено учитывать в этом вопросе интересы, прежде всего, ребенка.

«Мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее», — сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Все спорные моменты родители смогут решить в суде.