РИАМО - 30 сен. В Счетной палате РФ предложили увеличить возможности использования средств маткапитала. В том числе предлагается выдавать часть средств материнского капитала наличными, сообщает Газета.ru.

Соответствующее обращение было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Сейчас средства материнского капитала можно использовать в случаях, разрешенных государством. Например, можно их использовать для получения образования или для улучшения жилищных условий.

Сейчас обналичивать средства по сертификату запрещено.