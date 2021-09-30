РИАМО - 30 сен. В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области в четверг в 11 часов пройдет вебинар для застройщиков, сообщает пресс-служба ведомства.⠀

Регистрация открыта и доступна по ссылке: https://mosreg.webinar.ru/4724225/8943215.

Тема вебинара «Государственный контроль в области долевого строительства. Направление ежеквартальной отчетности застройщика».

Инспекторский состав ответит на вопросы участников вебинара.