РИАМО - 30 сен. Загруженность столичных дорог в четверг вечером может составить 8 баллов, утром в четверг пробки оцениваются в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Звенигородское шоссе, Ленинградском и Ленинском проспекте.

В ряде случаев проблемы с движением возникают из-за проведения ремонтных работ.