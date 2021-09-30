РИАМО - 30 сен. Загруженность столичных дорог в четверг вечером может составить 8 баллов, утром в четверг пробки оцениваются в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение в центр затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.
Нет проблем с движением на Звенигородское шоссе, Ленинградском и Ленинском проспекте.
В ряде случаев проблемы с движением возникают из-за проведения ремонтных работ.
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