РИАМО - 30 сен. Получить пенсионные накопления одной выплатой могут россияне, родившиеся в 1967 году и позднее, мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Обязательное условие для получения выплат – официальный трудовой стаж в 2002-2004 годах. В этот период работодатели перечисляли в Пенсионный фонд России взносы.

Есть 4 вида выплат пенсионных накоплений. Это может быть единовременная выплата, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и посмертная страховая выплата. Посмертную страховую выплату смогут получить наследники и правопреемники умершего.

Начислять выплату могут Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что в стране в ближайшие годы продолжат повышать пенсии.