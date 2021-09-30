РИАМО - 30 сен. Забравшегося под крышу аэропорта Внуково иностранца зовут Дуэнос Кордеро Гиран. Он хотел улететь в Мексику, но его туда не пустили, тогда иностранец устроил скандал, сообщает газета «Известия».

Под крышу воздушной гавани кубинец забрался для привлечения внимания к своей проблеме. Как оказалось, мужчина в аэропорту хотел поменять свой билет с 3 октября на более раннюю дату, но свободных мест не нашлось.

Также иностранец рассказал, что у него украли паспорт и у него остался только билет в Мексику.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

ЧП произошло вечером 29 сентября. Пьяный мужчина забрался под крышу аэропорта, на его поимку ушло 4 часа.