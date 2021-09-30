РИАМО - 30 сен. В Московской области с начала 2021 года в региональные сосудистые центры обратились более 10 тыс. человек. В этом году было открыто 3 таких центра, на следующий год запланировано открытие еще одного, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Важно, чтобы пациент вовремя поступил в сосудистый центр, где есть свободный ангиограф и ему будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь в кратчайшие сроки. Для этого мы развиваем в Подмосковье сеть региональных сосудистых центров», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что в регионе на сегодняшний день работают 16 сосудистых центров. 3 из них открыли в этом году - в Ступине, Королеве и Одинцове. В следующем году запланировано открытие центра в Орехово-Зуеве.

Данные медучреждения подключены к единой информационной системе. Это позволяет бригадам скорой медпомощи получать информацию о свободной операционной и оперативно доставлять пациента.

Региональные сосудистые центры в Московской области работают в Реутовской, Королевской, Егорьевской, Подольской городской клинической, Красногорской больнице №1. Также они расположены в Дмитровской, Люберецкой, Жуковской, Воскресенской первой, Коломенской, Долгопрудненской, Домодедовской, Сергиево-Посадской, Мытищинской, Одинцовской и Ступинской больницах.