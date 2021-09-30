РИАМО - 30 сен. В Одинцовской больнице врачи провели операцию по извлечению части шейного позвонка птицы из бронхов пациента, мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на кашель, одышку и высокую температуру. После диагностики у него в бронхах обнаружили посторонний предмет.

«Операция прошла при участии мультидисциплинарной бригады врачей, которая наблюдала за состоянием пациента. При помощи эндоскопического оборудования посторонний предмет был удален», - пояснил заведующий эндоскопическим отделением Аркадий Михалкин.

Он добавил, что предметы, попавшие в дыхательные пути, могут вызывать воспалительные изменения легких.