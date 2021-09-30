РИАМО - 30 сен. С 28 сентября по 27 октября 2021 года комитет по конкурентной политике Московской области проводит онлайн-опрос «О готовности жителей начать свой бизнес в Московской области», сообщает пресс-служба комитета.

Пройти его можно на портале «Добродел» по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/polls/stats/289.

В ходе опроса жители смогут высказать мнение о готовности открыть свой бизнес, о трудностях, которые могут возникнуть при создании бизнеса, оценить полезность информации, размещаемой на сайтах органов власти Московской области для открытия собственного бизнеса.

Результаты опроса будут учтены при разработке мер по содействию развитию конкуренции в регионе, а также снятию барьеров для входа на рынок новых участников.