РИАМО - 30 сен. В Подмосковье и столице в последний день сентября осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха составит 9-14 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в Москве будет 9-12 градусов, а в области — 9-14 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%.

Высокое атмосферное давление может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, что благотворно скажется на кислородном обеспечении организма.