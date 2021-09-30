РИАМО - 30 сен. Опубликована закупка на проектирование и капитальный ремонт здания военного комиссариата в Одинцовском городском округе, завершить капремонт планируется в 2022 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации, разработке рабочей документации, проведению капитального ремонта здания военного комиссариата по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1.

Проектирование и капитальный ремонт объекта осуществляются в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.