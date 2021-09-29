РИАМО - 29 сен. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк считает, что говорить об усилении коронавирусных ограничений в столице пока рано.

«Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова», — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В столице за минувшие сутки выявили 2541 случай Covid-19. Общее число случаев заболевания Covid-19 выросло до 1 626 918.

Ранее Немерюк сообщал, что в городе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Кроме того, власти столицы ужесточат контроль за ношением масок в транспорте.

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