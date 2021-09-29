РИАМО - 29 сен. Итоги совместной пятилетней работы 6-го созыва подвели в Мособлдуме, сообщает пресс-служба регионального парламента.

С депутатами 6-го созыва встретился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Первое заседание нового созыва пройдет 30 сентября.

«В думе работал слаженный депутатский корпус. И при принятии решений мы почти всегда приходили к единому мнению. Вы прекрасно знаете ситуацию в муниципалитетах и можете поддержать нас в нашей работе в качестве экспертов. Большое вам спасибо, коллеги. Надеюсь, что мы ещё не раз встретимся и будем работать совместно», — сказал Брынцалов.

Знаком Московской областной думы «За службу закону» I степени награждены депутаты Никита Чаплин, Алла Полякова, Вячеслав Фомичев, Ирина Слуцкая и другие.