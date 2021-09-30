РИАМО - 30 сен. В рамках благоустройства острова Балчуг в центре столицы будет высажено около 600 деревьев и более 21 тыс. кустарников, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что высадка планируется на четырех благоустроенных набережных острова, Садовнической улице и в Репинском сквере. Вице-мэр назвал этот этап важнейшим в комплексном благоустройстве

«Зеленые насаждения играют большую роль в экологии города — очищают воздух, защищают от шума и дорожной пыли прогулочные зоны», — сказал Бирюков.

По его словам, большая часть деревьев появится на Космодамианской набережной, — свыше 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тыс. кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тыс. кустарников.

«Деревья и кустарники подбирались так, чтобы цвели с весны до глубокой осени. Все сорта отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса», — подчеркнул Бирюков.

Деревья высаживают с большим комом, что практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке. Но в том случае, если растения все же не приживутся, подрядчик заменит их по гарантии.