РИАМО - 30 сен. Круглый стол с руководителями поисковых отрядов Подмосковья состоится в досуговом молодежном кластере «ПРОмолодежь» в Ногинске 30 сентября.

Участники мероприятия поговорят на темы Великой Отечественной войны и обсудят события военного времени, происходившие на территории Подмосковья.

В числе спикеров круглого стола выступят представители регионального поискового движения, Следственного комитета Московской области и участники проекта «Книга Памяти» издательства «Подмосковье».

Для приглашенных гостей, руководителей поисковых отрядов Московской области и волонтеров проведут экскурсию по Ногинску. Также на круглом столе будет работать интерактивная площадка.

Мероприятие организовано Главным управлением социальных коммуникаций Подмосковья при поддержке Координационного совета поисковых объединений Московской области.